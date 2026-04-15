Strisce blu la sentenza | la multa è nulla se manca la delibera comunale

Una recente sentenza ha stabilito che le multe per sosta sulle strisce blu sono invalide se il Comune non ha adottato una delibera ufficiale per fissare le tariffe. In assenza di questa delibera, gli automobilisti che parcheggiano senza pagare non possono essere multati. La decisione si basa sulla mancanza di un atto formale che regolamenti le tariffe, rendendo quindi le sanzioni illegittime in questo caso.

Il Comune che non ha stabilito le tariffe per la sosta non può multare gli automobilisti che parcheggiano sulle strisce blu senza pagare. Lo ha deciso il Tribunale di Isernia con la sentenza emessa l’8 aprile scorso. I giudici hanno chiarito che le amministrazioni comunali sono tenute ad approvare le delibere annuali per fissare le tariffe relative al parcheggio. Se una delibera è scaduta, non si possono multare gli automobilitisti che non pagano la sosta. Questo perché «la tariffa delle “strisce blu” si configura come il corrispettivo di un servizio pubblico locale e non come un tributo». Non vale, quindi, la proroga automatica di anno in anno, che invece è ammissibile per i tributi.🔗 Leggi su Open.online

Notizie correlate

Parcheggi sulle strisce blu e non paghi perché il parcometro è rotto o non hai monete? La multa scatta lo stessoÈ capitato che in caso di sanzione per mancato pagamento del parcheggio sulle strisce blu qualcuno si sia giustificato dicendo che quel giorno il...

Donazioni ai figli via banca, il denaro è da restituire se manca il notaio: la sentenza della CassazioneIl trasferimento di denaro o di titoli a un erede, anche nel caso in cui sia stato regolarmente effettuato tramite adeguati strumenti bancari,...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Strisce Blu, la multa è valida anche se il parcometro è rotto: parola alla Cassazione; Salasso strisce blu, gli artigiani chiedono lo sconto residenti; Il Tar boccia la riorganizzazione della Polizia Locale: l'affondo di Formia Sociale all’amministrazione; Economia - Torre Annunziata, Lido Azzurro: gestione pubblica per la stagione balneare 2026.

Cassazione: parcheggio gratis sulle strisce blu anche alle persone disabili senza patenteLa sentenza boccia il regolamento della città di Torino che, conscia dell’insufficiente numero di parcheggi riservati ai possessori di contrassegno disabili, prevede la gratuità su strisce blu solo in ... disabili.com

Monza, aumentano le strisce blu: Una mazzata per i commercianti. Chiesta la prima ora di sosta gratisMonz a- È tornato al centro del dibattito politico monzese un tema che da mesi fa discutere: l’aumento delle strisce blu. A riaccendere la discussione è stato il consigliere di Forza Italia, ... ilgiorno.it

Prevenzione incendi a Siracusa Da maggio via agli interventi con strisce tagliafuoco - facebook.com facebook

Gli USA saranno in America’s Cup! Una squadra a stelle e strisce gareggerà a Napoli, nuovi sfidanti per Luna Rossa - x.com