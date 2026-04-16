Un automobilista di Isernia ha visto annullarsi una multa di 60 euro per sosta non pagata nel 2019, dopo una sentenza del tribunale locale. La decisione è arrivata a seguito della constatazione di un vuoto di delibera da parte dell'amministrazione comunale, che ha portato alla revoca della sanzione. La vicenda ha messo in luce lacune nelle procedure amministrative relative alla gestione delle strisce blu.

Un automobilista di Isernia ha ottenuto l’annullamento di una sanzione da 60 euro relativa a una sosta non pagata nel 2019, grazie a una sentenza del tribunale locale che ha evidenziato un vuoto amministrativo fondamentale. Il caso scaturisce dall’impossibilità di applicare un verbale per il mancato pagamento delle strisce blu in assenza di una delibera comunale aggiornata che stabilisca le tariffe vigenti. La vicenda si è snodata attraverso un contenzioso legale che ha messo in luce come la gestione dei parcheggi non possa procedere in modo arbitrario. Al centro della disputa, il conducente contestava la validità della sanzione ricevuta anni fa per non aver acquistato il ticket negli stalli delimitati dalle strisce blu.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Multa strisce blu annullata: il vuoto di delibera che salva il guidatore

Notizie correlate

Isernia, non paga il parcheggio sulle strisce blu: multa annullata, ecco perchéParcheggiare sulle strisce blu senza pagare porta inevitabilmente a una multa, ma non sempre.

Non paga il parcheggio sulle strisce blu, ma la multa viene annullata. Ecco perchéUn episodio davvero singolare quello accaduto a Isernia, dove un cittadino, multato per aver parcheggiato sulle strisce blu, non ha pagato quanto...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Strisce blu: multe nulle se il Comune dimentica questo importante dettaglio; Isernia, non paga il parcheggio sulle strisce blu: multa annullata, ecco perché | Libero Quotidiano.it; Isernia non paga il parcheggio sulle strisce blu | multa annullata ecco perché; Luca Spada, minacce choc al figlio di un anno: Gli farò quello che avete fatto voi | Libero Quotidiano.it.

Non paga il parcheggio sulle strisce blu, ma la multa viene annullata. Ecco perchéUn episodio davvero singolare quello accaduto a Isernia, dove un cittadino, multato per aver parcheggiato sulle strisce blu, non ha pagato quanto avrebbe dovuto e si è visto annullare la sanzione. È b ... ilgiornale.it

Le migliori app per pagare le strisce bluCerchi le monete in tasca, fai la fila al parcometro, e quando torni scopri che la sosta è scaduta da cinque minuti con tanto di multa sul parabrezza. Uno scenario fin troppo comune per chi parcheggia ... notizie.tiscali.it

Non paga il parcheggio sulle strisce blu, ma la multa viene annullata. Ecco perché x.com

Il tribunale di Isernia ci spiega come contestare le multe per mancato pagamento del ticket sulle strisce blu #legge #multa #codicedellastrada #multe #polizia facebook