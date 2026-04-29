La società che gestisce lo stretto di Messina ha approvato il bilancio per il 2025, con un utile di 8,5 milioni di euro. È stato annunciato anche il cambio al vertice: Maurizio Basile assume la presidenza per il triennio 2026-2028. La decisione riguarda il rafforzamento della gestione e la pianificazione futura dell’azienda.

? Cosa sapere Stretto di Messina Spa approva bilancio 2025 con utile di 8,5 milioni di euro.. Maurizio Basile assume la presidenza per il nuovo triennio di gestione 2026-2028.. L’Assemblea ordinaria di Stretto di Messina Spa, riunita questo mercoledì 29 aprile 2026, ha approvato il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 con un utile di 8,5 milioni di euro e ha dato il via a una nuova fase di governance per il triennio 2026-2028. Mentre nelle grandi sale dei vertici si discute di numeri e deleghe, l’eco di queste decisioni arriva fino ai borghi più silenziosi che guardano il mare, dove la stabilità di un’infrastruttura così cruciale rappresenta la certezza di un collegamento che non può permettersi incertezze.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Stretto di Messina: bilancio record e nuovo comando per il futuro

Notizie correlate

Nomine partecipate Mef, nel 2026 rinnovi record: coinvolta anche la Società Stretto di MessinaNel complesso, dal 1° novembre 2022 al 31 marzo 2026, i consiglieri d’amministrazione nominati o riconfermati nelle partecipate del MEF, tra primo e...

Messina e lo Stretto: il primato dei passeggeri guida il futuro? Cosa sapere Francesco Rizzo annuncia Messina settimo porto italiano per il settore delle grandi crociere.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Prigioni in Albania, guerra e ponte. Gli investimenti sbagliati del governo; Fondi e tetto massimo al prezzo del carburante: stop al blocco dello Stretto di Messina per il Primo Maggio; Carburanti alle stelle, gli armatori rinviano la protesta sullo Stretto; Scurria all’attacco: Dove sono i fondi extra bilancio di Basile? Solo parcheggi e ciclabili?.

Stretto di Messina Spa approva il bilancio 2025: utile da 8,5 milioni e nuovo vertice societarioSi è riunita in data odierna l’Assemblea ordinaria della società Stretto di Messina Spa che ha approvato il Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2025, chiuso con un utile di 8,5 milioni di euro. Nella ... strettoweb.com

Stretto di Messina Spa, Ciucci confermato ad e Basile presidenteROMA – Rinnovo ai vertici della Stretto di Messina S.p.A., la società incaricata della realizzazione del collegamento stabile tra Sicilia e Calabria. L’assemblea ordinaria ha approvato il bilancio d’e ... livesicilia.it

Stretto di Messina Spa approva il bilancio 2025: utile da 8,5 milioni e nuovo vertice societario - facebook.com facebook