Messina e lo Stretto | il primato dei passeggeri guida il futuro

A Messina, il settore delle grandi crociere registra un incremento di passeggeri, posizionando il porto al settimo posto in Italia. Il responsabile dello sviluppo portuale ha annunciato questa crescita, evidenziando come il numero di persone che transitano attraverso lo Stretto di Messina sia aumentato rispetto agli anni precedenti. I dati ufficiali mostrano una tendenza in crescita, con un impatto diretto sul traffico e sulle attività commerciali locali.

? Cosa sapere Francesco Rizzo annuncia Messina settimo porto italiano per il settore delle grandi crociere.. Il primato dei passeggeri richiede nuova gestione politica tra Messina e Reggio Calabria.. A Messina, durante l’incontro tenutosi presso la Camera di Commercio, Francesco Rizzo ha tracciato il percorso per l’area integrata dello Stretto tra numeri portuali e l’imminente scenario locale. Il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto ha parlato con i dati alla mano, evidenziando come il porto di Messina sia ormai il settimo in Italia per quanto riguarda il settore dei crocieristi. Ancora più impressionante è la gestione del flusso di passeggeri: i numeri indicano che non esiste un altro luogo in tutta la penisola con un traffico simile a quello dello Stretto.🔗 Leggi su Ameve.eu

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