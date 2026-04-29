Stretta dei carabinieri contro lo spaccio al dettaglio | due arresti per cocaina

I carabinieri hanno arrestato in flagranza due persone nel Brindisino, uno in un comune e l’altro in un altro. L’operazione si è concentrata sul fenomeno dello spaccio di cocaina al dettaglio. Le forze dell’ordine hanno sequestrato sostanze stupefacenti e portato avanti le procedure previste dalla legge. L’intervento si inserisce in un’azione più ampia di repressione delle attività illegali nella zona.

MESAGNELATIANO - Due arresti in flagranza, operati dai carabinieri, in altrettanti comuni del Brindisino. I militari dipendenti calla compagnia di San Vito Dei Normanni hanno condotto un servizio straordinario ad “alto impatto”. L'attività ha interessato le zone della “movida” e i luoghi di.🔗 Leggi su Brindisireport.it Arrestato per detenzione a fini di spaccio: sequestrati oltre 3 chili di cocaina Notizie correlate Leggi anche: Roma: nuova stretta contro lo spaccio di droga, 19 arresti dal centro alla periferia Leggi anche: Colosseo e Trevi, stretta dei carabinieri: sette arresti contro borseggi e droga Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Stretta dei carabinieri contro lo spaccio al dettaglio: due arresti per cocaina; Stretta contro lo spaccio: a Casal de' Pazzi 10 chili di hashish nascosti in casa. Caccia ai pusher su auto a noleggio; Ventimiglia e Camporosso, stretta dei Carabinieri contro i furti: un arresto per auto rubata e una denuncia per taccheggio; Trento, stretta dei Carabinieri su spaccio e microcriminalità: due arresti in poche ore. Ventimiglia e Camporosso, stretta dei Carabinieri contro i furti: un arresto per auto rubata e una denuncia per taccheggioProsegue l’attività di prevenzione e contrasto ai reati predatori da parte dei Carabinieri della Compagnia di Ventimiglia, impegnati nel fine settimana in una serie di interventi tra Ventimiglia e ... lamilano.it Droga nei boschi: stringe la morsa dei Carabinieri.Non si ferma la stretta dell’Arma contro il traffico di stupefacenti nelle zone boschive della provincia. Nel quadro di una più ampia strategia di sicurezza, promossa e costantemente allineata alle di ... antennaradioesse.it Cani e gatti, arriva la stretta Ue: microchip obbligatorio e stop agli allevamenti estremi x.com Il Centro - Quotidiano d'Abruzzo. . Si è concluso con una stretta di mano tra il sindaco di Pescara, Carlo Masci, e il presidente dell'associazione Pescara Brillante, Valerio Ciroli, il confronto in municipio sul futuro del mercato ittico: i due, tuttavia, sono rimasti sull - facebook.com facebook