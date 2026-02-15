Roma | nuova stretta contro lo spaccio di droga 19 arresti dal centro alla periferia

A Roma, le forze dell'ordine hanno arrestato 19 persone per spaccio di droga, un fatto che deriva dalle recenti operazioni di controllo condotte dal comando provinciale dei Carabinieri. Le operazioni, svolte negli ultimi giorni tra il centro e la periferia della città, hanno portato anche al sequestro di diverse dosi di sostanze stupefacenti e di una somma di denaro considerata provento dell’attività illecita.

Arriva una nuova stretta contro lo spaccio di droga a Roma. Negli ultimi giorni, i Carabinieri del comando provinciale, sotto la direzione della Procura della Repubblica, hanno condotto una serie di operazioni di controllo del territorio, che hanno portato all'arresto di ben 19 persone e al sequestro di ingenti quantitativi di droga e denaro contante. Un mosaico di operazioni, diverse per contesto e modalità, ma unite da un unico filo conduttore: la determinazione dell'Arma nel contrastare un fenomeno che continua a radicarsi nei quartieri più sensibili della Capitale. Dalle strade di Fiumicino ai vicoli dell'Esquilino, dai palazzi di Tor Bella Monaca ai giardini del Quarticciolo, i militari hanno operato giorno e notte, spesso cogliendo i responsabili in piena attività di spaccio.