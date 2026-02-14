Colosseo e Trevi stretta dei carabinieri | sette arresti contro borseggi e droga

I carabinieri della Compagnia Roma Centro hanno fermato sette persone e denunciato altre due nel tentativo di contrastare i borseggi e lo spaccio di droga nelle zone del Colosseo e di piazza di Trevi. La loro operazione ha portato all’arresto di soggetti sospettati di aver sottratto borse e oggetti di valore a turisti, oltre a sequestrare diverse dosi di sostanze stupefacenti. Tra i fermati, alcuni erano già noti alle forze dell’ordine per precedenti simili. La presenza dei militari si è intensificata anche nella stazione Termini e lungo corso Vittorio Emanuele II, dove i controll

Sette arresti e due denunce. È questo il bilancio dell’attività svolta dai carabinieri della Compagnia Roma Centro nelle aree del Colosseo, piazza di Trevi, la stazione Termini e corso Vittorio Emanuele II, finalizzata alla prevenzione e alla repressione dei reati contro il patrimonio e della microcriminalità diffusa. Al Colosseo, i carabinieri del Comando Piazza Venezia hanno elevato tre sanzioni, dell’importo di 400 euro ciascuna, nei confronti di tre persone sorprese a esercitare l'attività di guida turistica senza alcun titolo abilitativo. L’intervento ha permesso di evitare che i turisti venissero ingannati da personale non qualificato.🔗 Leggi su Romatoday.it

Durante un'intensa operazione di controllo del territorio a Roma, i carabinieri della compagnia di Trionfale hanno denunciato dieci persone tra borseggi, possesso di droga e armi.

