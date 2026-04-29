Durante la plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo, la presidente della Commissione europea ha sottolineato la necessità di sostenere chi si trova in difficoltà, riconoscendo l'esistenza di una realtà complessa e difficile da affrontare. Ha evidenziato che l’Unione deve agire con decisione per rispondere alle sfide attuali, senza tuttavia entrare nel merito di specifici provvedimenti o politiche adottate.

"C'è una dura realtà che tutti dobbiamo affrontare". La presidente della Commissione europea, Ursula Von Der Leyen è intervenuta oggi dalla Plenaria a Strasburgo in merito alle crisi internazionali che coinvolgono l'Ue, incalzando sulle "conseguenza del conflitto che potrebbero farsi sentire per mesi o addirittura anni". L'obiettivo auspicato è quello di ottenere la riapertura di Hormuz e il ristabilimento della pace, ma nel frattempo il lavoro di tamponamento è la priorità in un contesto segnato da forti crisi che costano all'Unione quasi "500 milioni di euro al giorno". Il lavoro da fare è quindi quello di rafforzare la cooperazione in materia di sicurezza e difesa in tutta la regione.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Strasburgo, la plenaria Ue. Von Der Leyen: "Sostegno a chi ne ha bisogno"

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