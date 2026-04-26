Da Netanyahu a Sanchez la condanna per l’attentato a Trump Kallas e von der Leyen Ue | La violenza politica non ha posto in una democrazia

Diverse personalità internazionali hanno commentato l’attentato avvenuto durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca, che ha provocato il ferimento di un agente del Secret Service. Il primo ministro israeliano ha dichiarato di essere “scioccato”, mentre la presidente della Commissione europea ha espresso sollievo. Anche un vice premier del Pakistan si è detto sconvolto. La condanna per l’evento è arrivata anche da leader di altri Paesi, tra cui il presidente spagnolo.

Netanyahu “scioccato”, Kallas (Ue) “sollevata”, il vice premier del Pakistan “sconvolto”. Sono le prime reazioni internazionali all’attentato durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca che ha causato il ferimento di un agente del Secret service. Unanimi le dichiarazioni nella condanna della violenza politica, con numerosi leader che hanno espresso sollievo per le condizioni del presidente Donald Trump – bersaglio finale dell’attacco – e degli altri presenti. Tra le prime voci, quella dell’Alta rappresentante dell’Unione europea per la politica estera, Kaja Kallas, che su X ha sottolineato come “la violenza politica non ha posto in una democrazia.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Da Netanyahu a Sanchez, la condanna per l’attentato a Trump. Kallas e von der Leyen (Ue): “La violenza politica non ha posto in una democrazia” Notizie correlate La guerra in Iran apre una crepa a Bruxelles: scontro Kallas-von der Leyen sulla politica estera UeMentre i raid statunitensi e israeliani aprono un nuovo fronte sull’Iran e la risposta iraniana investe basi Usa nel Golfo, a Bruxelles la crepa... La Ue condanna gli attacchi di Teheran. Von der Leyen: “Sconsiderati e indiscriminati”. Nessun allarme energetico“L’unica soluzione per la situazione determinata dall’attacco degli Usa e di Israele contro l’Iran passa attraverso la diplomazia. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Sánchez ritenta l’impresa impossibile: porre fine all’accordo tra Ue e Israele; Spagna, Sanchez: Ue sospenda accordo con Israele, viola i diritti; Pedro Sánchez chiede all'Ue di interrompere i rapporti con Israele; Schlein alla Mobilitazione progressista di Sánchez: Il tempo delle destre è terminato. Non possiamo dipendere da chi viola il diritto internazionale. Netanyahu contro Sanchez: Ha infamato i nostro soldati, ne pagherà il prezzoSono diventate virali, in queste ore, le parole del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu contro la Spagna. Parole pesanti che non sorprendono dato che il premier spagnolo Pedro Sanchez più vol ... tg.la7.it Netanyahu accusa Sánchez: «Da parte sua una palese minaccia genocida nei confronti di Israele»Madrid: «Accuse false e calunniose». La risposta alle dichiarazioni del premier spagnolo che disse: «Noi non abbiamo bombe nucleari per fermare l’offensiva israeliana». L’esecutivo israeliano guidato ... lettera43.it Il presidente cancella il viaggio di Witkoff e Kushner: “Non ho ancora pensato se riprendere la guerra”. Ma Netanyahu ordina nuovi raid in Libano - facebook.com facebook Guerra in Iran, le news di oggi. Netanyahu ordina attacchi in Libano. Usa: fermata nave della flotta ombra di Teheran x.com