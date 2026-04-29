Un uomo di 33 anni ha strappato un manifesto in via Amadeo, nella zona Città Studi, poco prima di mezzanotte. L’episodio si è verificato in un momento di tensione, attirando l’attenzione dei presenti. In precedenza, un giovane era stato aggredito a Milano, e l’intervento di un esponente politico ha suscitato diverse reazioni, portando infine a un passo indietro. La vicenda si sviluppa tra gli atti di protesta e le dichiarazioni successive.

Un uomo di 33 anni ieri strappa un manifesto in via Amadeo, zona Città Studi, poco prima di mezzanotte. Una Golf si ferma. Alcune persone scendono. Lo circondano e lo colpiscono con calci, pugni e colpi di casco fino a spaccagli il sopracciglio. Poi risalgono in macchina e ripartono. Fin qui, una spedizione punitiva come se ne vedevano in certi anni che ci siamo raccontati chiusi. La colpa della vittima. Il giorno dopo, a margine della commemorazione di Sergio Ramelli, Riccardo De Corato (Fratelli d’Italia) spiega l’accaduto: «È stato picchiato perché ha voluto andarsele a prendere. Uno che va a strappare i manifesti di Ramelli già è grave, che lo faccia il giorno in cui è stato ammazzato.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Strappa un manifesto per Ramelli, giovane pestato a Milano. De Corato (FdI): “Se l’è cercata”. Poi arriva il dietrofront

Notizie correlate

Calci e pugni mentre strappa i manifesti su Sergio Ramelli a Milano, per De Corato di FdI "se l'è cercata"Un uomo di 33 anni è stato aggredito a Milano mentre stava strappando manifesti dedicati a Sergio Ramelli, il militante del Fronte della Gioventù del...

Leggi anche: Aggredito perché strappa i manifesti per Ramelli a Milano, FdI: "Se l'è cercata"

Contenuti di approfondimento

Argomenti più discussi: Mostre | Strappare le immagini per raccontare il mondo: a vent'anni dalla scomparsa a Genova la grande retrospettiva su Mimmo Rotella, il rivoluzionario del décollage. Cos'è un décollage?; Fortitudo, i conti per la A. Sorridono Pesaro e Scafati. A Forlì non basterà vincere; Palazzo Ducale a Genova presenta Mimmo Rotella 1945-2005.

Milano, manifesto Lega 'accoltellato' durante corteo(Adnkronos) - Durante il corteo ‘Milano è migrante', organizzato da sinistra, associazioni antirazziste e alcuni centri sociali milanesi in risposta al raduno dei ... ilmattino.it

Aggredito perché strappa i manifesti di Ramelli a Milano, FdI: "Se l'è cercata" https://gazzettadelsud.it/p=2202866 - facebook.com facebook

Strappa i manifesti per l'anniversario della morte di Ramelli, 33enne aggredito x.com