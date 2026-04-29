Milano 33enne aggredito mentre strappava i manifesti per Ramelli

Un uomo di 33 anni è stato preso di mira ieri sera poco prima di mezzanotte in via Aselli, a Milano, mentre stava rimuovendo alcuni manifesti dedicati a Sergio Ramelli, figura legata al Fronte della Gioventù e vittima di un omicidio da parte di militanti di Avanguardia Operaia. L’aggressione è avvenuta durante l’atto di strappare i manifesti, senza ulteriori dettagli sull’identità dell’aggressore o sulle conseguenze per la vittima.

Un ragazzo di 33 anni è stato aggredito ieri sera poco prima di mezzanotte, mentre strappava in via Aselli a Milano, i manifesti dedicati a Sergio Ramelli, il militante del Fronte della Gioventù ucciso da militanti di Avanguardia Operaia. Il ragazzo mentre danneggiava i manifesti è stato raggiunto da un gruppo che, sceso da una macchina, ha iniziato a colpirlo con calci e pugni, provocandogli una ferita al sopracciglio. Il 33enne è stato portato in codice verde alla Clinica Città Studi. Sono in corso le indagini dei carabinieri per ricostruire l’accaduto. Il ricordo di La Russa: “Stop violenza, strada è pacificazione nazionale”. “Ricordo bene quando salutai Sergio Ramelli per l’ultima volta, pochi giorni prima della tragedia.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Milano, 33enne aggredito mentre strappava i manifesti per Ramelli Notizie correlate Leggi anche: Milano, stacca manifesti della commemorazione di Ramelli: picchiato dal branco e lasciato a terra Leggi anche: Pestato a sangue sotto casa dopo aver staccato i manifesti per Ramelli: "Azione squadrista"