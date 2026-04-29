Stranger Things | Storie dal 1985 – Netflix rinnova la serie per la seconda stagione!

Netflix ha annunciato il rinnovo di Stranger Things per una seconda stagione, confermando così l’espansione dell’universo narrativo nato nel 2016. La serie, ambientata negli anni ’80, ha ottenuto un grande riscontro di pubblico dopo le cinque stagioni pubblicate finora, mantenendo un ruolo di rilievo nelle classifiche di streaming. La produzione proseguirà, continuando a esplorare le vicende ambientate nel mondo del Sottosopra.

Il Sottosopra non smette di espandersi. Dopo lo straordinario successo delle cinque stagioni della serie principale, l’universo creato dai Duffer Brothers continua a dominare le classifiche di Netflix. La notizia del giorno riguarda il primo spin-off ufficiale, Stranger Things: Storie dal 1985, che è stato ufficialmente rinnovato per una seconda stagione. Non solo il rinnovo è confermato, ma Netflix ha già rilasciato i primi dettagli sulla trama, il cast e un misterioso trailer che anticipa le nuove minacce di Hawkins. Il ritorno dell’Hawkins Investigators Club: Dove eravamo rimasti?. Ambientata nel lasso di tempo che separa la seconda dalla terza stagione, Storie dal 1985 ha saputo catturare l’essenza nostalgica del franchise.🔗 Leggi su Nerdpool.it

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Stranger Things: Storie dal 1985 | Teaser ufficiale | Netflix Italia

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