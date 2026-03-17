Stranger Things | Storie dal 1985 la serie animata debutterà nei cinema

Netflix ha annunciato che i primi episodi della serie animata Stranger Things: Storie dal 1985 saranno distribuiti nelle sale cinematografiche negli Stati Uniti. La decisione riguarda la messa in onda nelle sale di alcuni episodi del nuovo capitolo ambientato a Hawkins. La serie, che ha riscosso grande successo, arriverà sui grandi schermi a breve.

Netflix ha annunciato una distribuzione nelle sale americane dei primi episodi delle nuove avventure ambientate a Hawkins. L'universo di Stranger Things ritornerà nei cinema in occasione del debutto della serie animata Storie dal 1985. L'appuntamento per i fan è stato fissato al 18 aprile negli Stati Uniti e i biglietti saranno in vendita da domani mattina. Il debutto della serie animata nei cinema Le proiezioni delle puntate di Stranger Things: Storie dal 1985 saranno realizzata in collaborazione con AMC Theatres, in 34 sale negli Stati Uniti, tra cui il Paris Theater a New York e la Netflix House che si trova a Philadelphia. Gli spettatori, inoltre, riceveranno un oggetto da collezione. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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