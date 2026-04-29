stragi le strade del dolore tutte dedicate a chi ha perso il marito sotto i colpi di fucile

Il comune di Cavriglia ha annunciato l’intitolazione delle vie del borgo di Castelnuovo d’Avane a donne che hanno ricevuto la Medaglia d’Oro al Valor Militare per la Resistenza e alle vedove delle vittime dell’eccidio del 4 luglio 1944. La decisione arriva in un momento in cui le strade della zona sono dedicate a chi ha perso il marito a causa di sparatorie e violenze. L’iniziativa mira a ricordare queste persone e i momenti drammatici del passato.

Il comune di Cavriglia ha deciso di intitolare le vie del borgo di Castelnuovo d’Avane alle donne insignite della Medaglia d’Oro al Valor Militare per la Resistenza e alle vedove dell’ eccidio del 4 luglio 1944. L’annuncio è arrivato il 25 aprile, una data scelta non a caso. L’intero progetto troverà attuazione entro la fine dell’estate, quando tutti i lavori di recupero del borgo saranno completati. Durante la seconda guerra mondiale 192 civili furono uccisi dalle truppe nazifasciste in ritirata. Una ferita ancora viva nella memoria collettiva della comunità. A distanza di oltre ottant’anni, l’amministrazione comunale ha scelto di porre al centro della celebrazione le donne che, in quel contesto di devastazione, seppero reagire e ricostruire.🔗 Leggi su Lanazione.it

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