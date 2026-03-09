Una donna è stata arrestata dalla polizia dopo aver sparato circa dieci colpi con un fucile semiautomatico AR-15 contro l’abitazione di Rihanna a Beverly Hills. La scena si è svolta nella notte e ha suscitato grande preoccupazione tra i residenti. Nessuno è rimasto ferito durante l’incidente, che ha portato all’intervento delle forze dell’ordine.

Una donna è stata fermata dalla polizia per aver presumibilmente sparato circa dieci colpi con un fucile semiautomatico AR-15 contro l'abitazione della cantante Rihanna in California. Lo ha riferito il Dipartimento di Polizia di Los Angeles (LAPD) ai media locali. Non sono stati segnalati feriti, né è noto il movente dell'attacco. La sparatoria è avvenuta intorno alle 13:21 ora locale (19:21 GMT), quando la sospettata si sarebbe avvicinata alla proprietà dell'artista e avrebbe sparato circa 10 colpi. Quattro dei colpi hanno raggiunto l'abitazione e almeno uno ha penetrato i muri, ha riferito una fonte della polizia al Los Angeles Times e alla NBC. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Dieci colpi di fucile contro la casa di Rihanna: paura per le strade di Beverly Hills

