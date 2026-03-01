La classifica finale di Sanremo | tutte le posizioni e tutti i premi Chi ha perso davvero!

La finale del Festival di Sanremo 2026 ha concluso cinque serate di gara con molte aspettative e cambi di posizione. Durante la serata sono stati annunciati i risultati delle varie categorie e premi, concludendo con la classifica finale. La votazione si è svolta nell’ultima fase e ha determinato le posizioni dei concorrenti e i premi assegnati. La serata ha visto anche momenti di tensione e discussioni tra i partecipanti.

La finale del Festival di Sanremo 2026 ha chiuso cinque serate di gara segnate da attese, ribaltoni e discussioni, con un esito definito soltanto dopo l’ultima finestra di votazione. Il verdetto conclusivo ha premiato Sal Da Vinci con Per sempre sì, risultato di un meccanismo che ha combinato i voti accumulati nelle prime serate con quelli della serata finale. La proclamazione è arrivata al termine di una scaletta serrata e di un annuncio costruito per fasce: prima le posizioni dalla trentesima alla sesta, poi i cinque finalisti comunicati in ordine casuale e, infine, la riapertura del televoto per determinare la posizione definitiva dei migliori cinque. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Sal Da Vinci con 'Per sempre sì' vince Sanremo 2026. Al secondo posto Sayf con 'Tu mi piaci tanto', al terzo Ditonellapiaga con 'Che fastidio!', al quarto Arisa con 'Magica favola' e al quinto Fedez & Masini con 'Male necessario'.

