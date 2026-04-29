Strage di Gorla in Senato il ddl per istituire il 20 ottobre come giornata in memoria dei 184 bambini morti alla scuola Crispi

Al Senato si sta discutendo in questi giorni un disegno di legge che propone di istituire il 20 ottobre come giornata commemorativa dei 184 bambini morti nella scuola Crispi durante la strage di Gorla. La proposta mira a ricordare ufficialmente le vittime di quell’attacco e a dedicare una giornata a loro. La discussione si svolge in un contesto di approfondimento sulle modalità di commemorazione e di riconoscimento pubblico.

Il Senato sta esaminando in questi giorni il disegno di legge che punta a istituire una giornata dedicata ai piccoli martiri di Gorla. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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