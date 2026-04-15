Addio a Giovanni Andena morto l' ultimo sopravvissuto della strage di Gorla avvenuta il 20 ottobre 1944 aveva 94 anni

Se ne è andato all’età di 94 anni l’ultimo sopravvissuto della strage di Gorla, avvenuta il 20 ottobre 1944. Nella sua ultima intervista aveva descritto i momenti drammatici vissuti durante quell’episodio. La sua testimonianza rappresenta l’ultima testimonianza diretta di quei tragici eventi che hanno segnato la memoria collettiva. La notizia della sua scomparsa viene comunicata nel giorno in cui si ricorda quella giornata tragica.