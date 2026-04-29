Strage di Crans-Montana scontro totale Italia-Svizzera Meloni non arretra | non paghiamo

In seguito alla tragedia di Crans-Montana, il governo italiano ha dichiarato che non intende versare alcun risarcimento alla Svizzera, definendo la richiesta come inaccettabile. Il rappresentante del governo ha affermato che non ci sono margini di trattativa e ha respinto l'idea di considerare l'incidente come un semplice incidente di sci. La disputa tra i due paesi si intensifica in vista di eventuali decisioni legali.

Nulla da negoziare. L'Italia non pagherà. Assurdo trattare una tragedia epocale come quella di Crans-Montana alla stregua di un incidente di sci. Le autorità cantonali sono responsabili della strage. La posizione dell'Italia non cambia dopo che è stato chiesto alle famiglie italiane coinvolte nel tragico incendio nella località svizzera di pagare il conto per le cure dei loro cari. Il governo italiano ha già formalmente respinto la richiesta di pagamento di 100.000 franchi svizzeri avanzata dal Cantone Vallese per il ricovero ospedaliero presso la struttura di Sion di tre giovani connazionali, sopravvissuti al grave incendio divampato all'interno del locale Constellation di Crans-Montana.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Strage di Crans-Montana, scontro totale Italia-Svizzera. Meloni non arretra: non paghiamo Notizie correlate Strage Crans-Montana, scontro totale tra Italia e Svizzera sulle fatture mediche dei feriti nell'incendioNon accenna a placarsi lo scontro diplomatico tra Roma e Berna a seguito della strage di Capodanno al Constellation di Crans-Montana. Leggi anche: Crans-Montana, la Svizzera presenta il conto delle cure. L'Italia: non paghiamo Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Crans Montana, le famiglie delle vittime potranno vedere il filmato dell'incendio; Crans-Montana, scontro totale sulle fatture: la Svizzera non arretra; Scontro senza fine su Crans-Montana: l'Italia non pagherà le spese mediche alla Svizzera (che le chiede); Strage di Crans-Montana, la quindicenne Elsa esce dalla terapia intensiva dopo 58 giorni. Cosa farà l’Italia. Strage Crans-Montana, la decisione di Giorgia Meloni è appena arrivataIl drammatico incendio che ha sconvolto la località di Crans Montana tra la notte di San Silvestro e l’alba del primo gennaio 2026 continua a produrre ... thesocialpost.it Crans-Montana, l'Italia si costituisce parte civile al processo per la strage di CapodannoNota di Palazzo Chigi: il coinvolgimento delle autorità locali nella genesi dell'evento è considerato estremamente verosimile ... avvenire.it Cronaca. Strage di Crans Montana, Italia si costituisce parte civile nel processo penale - facebook.com facebook