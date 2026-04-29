Un ragazzo romano di 16 anni, rimasto ferito nell'incendio di Crans-Montana, ha riferito di non avere rancore verso la località, dove aveva frequentato la scuola come in passato. Dopo essere stato curato all'ospedale di Milano, è stato dimesso e trasferito a Roma, dove ha ripreso le lezioni scolastiche. La gente del posto lo riconosce e gli ha espresso incoraggiamenti durante il suo ritorno.

Il ragazzo ha ustioni sulla schiena e sulle braccia. Dopo aver lasciato l'ospedale Niguarda di Milano è stato nuovamente ricoverato a Roma dove ha subito un intervento alla trachea, non riusciva a respirare bene. «Quando mi hanno sottoposto alla Tac all’ospedale Gemelli si è presentato un problema alla trachea collegato a una lesione provocata dall’intubazione che mi hanno fatto in emergenza all’ospedale di Sion». Per le ustioni deve fare, due settimane al mese, applicazioni con il laser sulle cicatrici. «Sono tornato a scuola da tre settimane. Ho ricominciato a frequentare i miei amici. Esco con loro, sono anche andato a una festa. Ma più spesso preferisco rimanere a casa, invitarli per guardare un film o a giocare ai videogame.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Strage di Crans-Montana, Manfredi Marcucci: ««Io non ce l’ho con Crans. Sono andato a scuola in bus come prima. La gente mi riconosce e mi incoraggia ad andare avanti»

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