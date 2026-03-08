Tragedia Crans-Montana Manfredi Marcucci è tornato a Roma Ora è al Gemelli

Manfredi Marcucci, 16 anni, è stato trasferito al policlinico Gemelli di Roma dopo essere stato ferito nel rogo del locale Constellation a Crans-Montana, avvenuto a Capodanno. Nell’incendio sono morte 41 persone, tra cui il suo amico Riccardo Minghetti. Il ragazzo si trovava a Crans-Montana al momento dell’incidente e ora si trova sotto cure mediche nella capitale.

Il 16enne, che ha lasciato l'ospedale Niguarda di Milano, è stato ricoverato in via precauzionale per alcuni controlli pneumologici Manfredi Marcucci è tornato a Roma. Il 16enne romano, rimasto ferito nel rogo di Capodanno del locale Constellation a Crans-Montana, dove sono morte 41 persone tra le quali il suo amico Riccardo Minghetti, è stato accompagnato al policlinico Agostino Gemelli. Secondo quanto appreso da RomaToday, il ragazzo è stato ricoverato in via precauzionale per alcuni controlli pneumologici. Manfredi Marcucci, studente, è tornato nella Capitale attorniato dall’affetto dei propri cari. Ora il giovane continuerà il percorso clinico, relativo alle ustioni seguite all’evento drammatico che si è verificato nella notte dello scorso 31 dicembre. 🔗 Leggi su Romatoday.it

