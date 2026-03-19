Crans-Montana Manfredi Marcucci è tornato a casa | Felice di fare una passeggiata Presto tornerà a scuola

Manfredi Marcucci, sopravvissuto all'incendio di Capodanno, è tornato a casa a Crans-Montana dopo mesi tra l'ospedale di Milano e quello di Roma. Ha detto di essere felice di fare una passeggiata e ha annunciato che presto tornerà a scuola. La sua ripresa segna il ritorno alla normalità dopo il grave incidente.

Sopravvissuto all'incendio di Capodanno, Manfredi è finalmente tornato a casa dopo mesi in ospedale a Milano e poi a Roma. Il papà a Fanpage: "Finalmente può rivedere i suoi amici". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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