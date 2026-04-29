In un procedimento giudiziario a Crans Montana, la Presidenza del Consiglio dei ministri ha presentato la propria costituzione di parte civile, rappresentata dall'Avvocatura Generale dello Stato e da uno studio legale svizzero. La richiesta si basa sul presunto danno diretto al patrimonio dello Stato. La procedura, ancora in corso, riguarda un procedimento legale in cui sono coinvolti diversi soggetti.

«La Presidenza del Consiglio dei ministri, tramite l'Avvocatura Generale dello Stato, che a sua volta ha delegato uno studio legale elvetico, ha depositato l'atto di costituzione di parte civile della Repubblica Italiana nel procedimento penale relativo all'incendio avvenuto a Crans Montana tra il 31 dicembre 2025 e il 1° gennaio 2026». Lo annuncia una nota di Palazzo Chigi. «La decisione - viene spiegata - è motivata dal danno diretto arrecato al patrimonio dello Stato italiano a causa delle ingenti risorse mobilitate dal Servizio nazionale della Protezione civile per l'assistenza medica, psicologica e logistica ai connazionali coinvolti».🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Crans Montana, l'Italia si costituisce parte civile nel processo: «Danno diretto arrecato al patrimonio dello Stato»

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