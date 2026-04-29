Strage al Constellation | indagine sui soccorsi dopo i 41 morti

La Procura del Vallese ha avviato un'indagine sull'azienda di servizi sanitari coinvolta nella gestione dei soccorsi durante la notte di Capodanno, in seguito alla morte di 41 persone in un incidente presso il locale Constellation. Un avvocato ha contestato la modalità con cui sono stati organizzati e coordinati gli interventi di emergenza, sollevando dubbi sulla tempestività e l’efficacia delle operazioni di soccorso. La vicenda ha suscitato attenzione sulla gestione delle emergenze in quella serata.

? Cosa sapere La Procura del Vallese apre inchiesta sull'Ocvs per la strage al Constellation.. L'avvocato Ventimiglia contesta la gestione dei soccorsi per i 41 morti di Capodanno.. La Procura del Cantone del Vallese ha disposto una nuova inchiesta penale per accertare le responsabilità dell’Organisation cantonale valaisanne des secours nella gestione dei soccorsi avvenuti durante la strage di Capodanno al Constellation, quando 41 persone persero la vita e altre 100 rimasero ferite. Il provvedimento giudiziario, che si affianca alle indagini già in corso sulla tragedia del primo gennaio, nasce a seguito delle criticità emerse circa l’operato della squadra di soccorso cantonale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Strage al Constellation: indagine sui soccorsi dopo i 41 morti Crans Montana, le falle nella sicurezza: le candele, il poliuretano e le vie di fuga Notizie correlate Milano, Rogoredo: indagine su possibile depistaggio dopo uccisione di un pusher, arma e ritardo soccorsi al vaglio.Pusher ucciso a Rogoredo, l'indagine si concentra su una possibile messinscena: la pistola che non c’era e l’allarme in ritardo Milano – Un’indagine... Strage Crans Montana, le foto degli interni del Le Constellation dopo l’incendioUn inquietante viaggio nel cuore della tragedia che ha colpito Crans-Montana nella notte di Capodanno. Altri aggiornamenti Temi più discussi: I video che cambiano il racconto del rogo: così Jessica Moretti riappare al centro dell’inchiesta; Rogo di Crans-Montana, il tribunale decide: Jessica Moretti resta sotto misure cautelari; Strage del Constellation, i familiari potranno vedere il video dell’incendio; Incendio di Crans-Montana: cos'è successo? | Dal rogo di Capodanno alle indagini: il caso a Verissimo. Crans Montana, emergono nuovi dettagli: il dj trovato senza vita mentre cercava un estintoreCrans-Montana, nuovi video svelano i minuti che hanno preceduto la strage Chi: i ragazzi presenti al Constellation, la titolare Jessica Moretti, il dj ... assodigitale.it Crans-Montana, Procura apre nuova indagine sui ritardi nei soccorsi: Poche ambulanze né bombole d’ossigenoLa Procura del Canton Vallese apre un nuovo filone d'indagine sulla strage di Crans-Montana per i ritardi nei soccorsi ... fanpage.it Cronaca. Strage di Crans Montana, Italia si costituisce parte civile nel processo penale - facebook.com facebook La procura del Cantone del Vallese, che indaga sulla strage di Capodanno al Constellation, ha aperto una seconda inchiesta penale per accertare eventuali responsabilità dell'Organisation cantonale valaisanne des secours (Ocvs) nella gestione dei soccorsi x.com