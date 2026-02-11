Strage Crans Montana le foto degli interni del Le Constellation dopo l’incendio

Questa notte, un incendio ha distrutto il ristorante Le Constellation a Crans Montana. Le fiamme hanno devastato gli interni, lasciando dietro di sé solo macerie e cenere. I soccorritori sono arrivati sul posto poco dopo le prime segnalazioni, ma il locale è stato completamente distrutto. Ora si indaga sulle cause dell’incendio, mentre i proprietari cercano di capire cosa sia successo.

Crans Montana, l’Incubo Fotografico: Un Dossier Svela la Distruzione del Le Constellation. Un inquietante viaggio nel cuore della tragedia che ha colpito Crans-Montana nella notte di Capodanno. Un dossier fotografico inedito, composto da 40 immagini realizzate dalla polizia cantonale vallese, rivela la devastazione all’interno del locale “Le Constellation”, teatro dell’incendio che ha causato la morte di 41 persone e il ferimento di altre 115. Le fotografie, ora parte integrante dell’inchiesta in corso, offrono una testimonianza visiva potente e sconvolgente della scena del disastro. Il primo gennaio, Crans-Montana, rinomata località turistica del Vallese, si è trasformata in un luogo di lutto e sgomento.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Crans Montana Incendio Crans-Montana, video e foto cancellati dai social del Constellation mentre divampava l’incendio: “Mostravano le carenze sulla sicurezza” Durante l’incendio al locale Le Constellation di Crans-Montana, i social del locale sono stati cancellati, includendo video e foto che evidenziavano problematiche sulla sicurezza. Crans-Montana, nuove accuse per Jacques e Jessica Moretti: «La notte della strage hanno cancellato video e foto dai social del Le Constellation» Crans-Montana torna al centro dell’attenzione per le recenti accuse ai danni di Jacques e Jessica Moretti, coinvolti nell’indagine sulla tragedia avvenuta al locale Le Constellation. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Crans Montana, le falle nella sicurezza: le candele, il poliuretano e le vie di fuga Ultime notizie su Crans Montana Incendio Argomenti discussi: Il responsabile della sicurezza senza brevetto antincendio. Moretti: Penso sempre alle vittime - Avvocato vittime chiede la ricusazione delle procuratrici di Sion; Mai formato per le emergenze: le accuse del figlioccio dei Moretti nell’inchiesta sulla strage di Crans-Montana; Crans-Montana, sale a 41 morti il bilancio della strage: Deceduto un 18enne svizzero; La strage di giovanissimi a Crans-Montana: dal rogo alle indagini, cosa sappiamo. Crans-Montana, le foto mai viste del Constellation dopo l'incendio: dai divani bruciati ai tavoli rovesciati e la porta forzataCi sono i tavoli rovesciati, i divani e le sedie distrutte dalle fiamme, le bottiglie di champagne annerite dal fumo. Sono le foto drammatiche ... msn.com Crans Montana, Jacques Moretti incontra la mamma di due ragazze ferite nella strageSequestro probatorio dei telefonini di vittime e feriti italiani. Jacques Moretti incontra la mamma di due ragazze ferite nella strage ... adnkronos.com Crans-Montana, ecco le foto inedite dopo la strage. Divani bruciati, tavoli rovesciati e la porta forzata - facebook.com facebook Strage Crans-Montana, deceduto un altro giovane: le vittime salgono a 41 #crans-montana x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.