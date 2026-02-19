Milano Rogoredo | indagine su possibile depistaggio dopo uccisione di un pusher arma e ritardo soccorsi al vaglio

A Rogoredo, a Milano, un pusher è stato ucciso in circostanze ancora da chiarire, e le autorità indagano su un possibile depistaggio. La vicenda ha sollevato dubbi sulla tempestività dei soccorsi e sull’uso di un’arma trovata sul luogo. Gli investigatori stanno analizzando anche i ritardi nelle operazioni di soccorso, mentre si cercano testimoni e immagini di sorveglianza. La polizia ha interrogato alcuni agenti coinvolti, sperando di fare chiarezza sui dettagli di quella notte. La scena del crimine resta sotto osservazione.

Rogoredo, la Notte dell’Ombra: Indagine su un Possibile Depistaggio nell’Uccisione di un Pusher. Un poliziotto è al centro di un’indagine a Milano dopo l’uccisione di un pusher a Rogoredo. L’inchiesta si concentra su una possibile messinscena, con l’ipotesi che un’arma sia stata posizionata sulla scena del crimine da colleghi dell’agente che ha sparato, e su un ritardo di 23 minuti nella chiamata ai soccorsi. L’episodio solleva interrogativi sulla dinamica dell’intervento e sull’operato delle forze dell’ordine. La Dinamica Contestata e l’Arma Misteriosa. La vicenda si è consumata nella serata del 18 febbraio 2026, in un’area di Rogoredo nota per lo spaccio di stupefacenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

Pusher ucciso a Rogoredo, 4 poliziotti indagati per favoreggiamento e ritardo nei soccorsiAbderrahim Mansouri è stato ucciso il 26 gennaio nel boschetto di Rogoredo durante un controllo antidroga, e ora quattro poliziotti sono sotto inchiesta per favoreggiamento e ritardo nei soccorsi.

Indagine sulla morte del pusher a Rogoredo: altri quattro poliziotti indagati a MilanoUn’indagine sulla morte di Abderrahim Mansouri, il pusher marocchino ucciso durante una sparatoria a Rogoredo il 26 gennaio, coinvolge ora altri quattro agenti di polizia a Milano.

