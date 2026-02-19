Milano Rogoredo | indagine su possibile depistaggio dopo uccisione di un pusher arma e ritardo soccorsi al vaglio
A Rogoredo, a Milano, un pusher è stato ucciso in circostanze ancora da chiarire, e le autorità indagano su un possibile depistaggio. La vicenda ha sollevato dubbi sulla tempestività dei soccorsi e sull’uso di un’arma trovata sul luogo. Gli investigatori stanno analizzando anche i ritardi nelle operazioni di soccorso, mentre si cercano testimoni e immagini di sorveglianza. La polizia ha interrogato alcuni agenti coinvolti, sperando di fare chiarezza sui dettagli di quella notte. La scena del crimine resta sotto osservazione.
Rogoredo, la Notte dell’Ombra: Indagine su un Possibile Depistaggio nell’Uccisione di un Pusher. Un poliziotto è al centro di un’indagine a Milano dopo l’uccisione di un pusher a Rogoredo. L’inchiesta si concentra su una possibile messinscena, con l’ipotesi che un’arma sia stata posizionata sulla scena del crimine da colleghi dell’agente che ha sparato, e su un ritardo di 23 minuti nella chiamata ai soccorsi. L’episodio solleva interrogativi sulla dinamica dell’intervento e sull’operato delle forze dell’ordine. La Dinamica Contestata e l’Arma Misteriosa. La vicenda si è consumata nella serata del 18 febbraio 2026, in un’area di Rogoredo nota per lo spaccio di stupefacenti.🔗 Leggi su Ameve.eu
Pusher ucciso a Rogoredo, 4 poliziotti indagati per favoreggiamento e ritardo nei soccorsiAbderrahim Mansouri è stato ucciso il 26 gennaio nel boschetto di Rogoredo durante un controllo antidroga, e ora quattro poliziotti sono sotto inchiesta per favoreggiamento e ritardo nei soccorsi.
Indagine sulla morte del pusher a Rogoredo: altri quattro poliziotti indagati a MilanoUn'indagine sulla morte di Abderrahim Mansouri, il pusher marocchino ucciso durante una sparatoria a Rogoredo il 26 gennaio, coinvolge ora altri quattro agenti di polizia a Milano.
Argomenti discussi: Cinese morto dopo sparatoria a Milano, poliziotti indagati per omicidio colposo; L’omicidio a Rogoredo: nessuna impronta sulla pistola finta; Milano Rogoredo, quattro poliziotti indagati per la morte del pusher. L'accusa è di favoreggiamento e ritardo nei soccorsi; Un nuovo schiaffo ai poliziotti: altri 4 agenti indagati per la morte del pusher a Rogoredo.
La sparatoria a Rogoredo e la morte di Mansouri: altri 4 poliziotti indagati per favoreggiamento e omissione di soccorso, cosa non torna alla ProcuraL’inchiesta su quanto è avvenuto la sera del 26 gennaio nel bosco della droga: la ricostruzione dei fatti ha portato a configurare nuove ipotesi di reato. Sono diverse le incongruenze emerse e ora all ... ilgiorno.it
Milano Rogoredo, quattro poliziotti indagati per la morte del pusher. L'accusa è di favoreggiamento e ritardo nei soccorsiSi allarga l'inchiesta della Procura sulla morte del 28enne Abderrahim Mansouri, ucciso il 26 gennaio durante un'operazione antidroga. Era già indagato per omicidio anche il poliziotto che gli ha spar ... milano.corriere.it
