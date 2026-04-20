Lavoratrici in nero e irregolarità Centro massaggi chiuso e multato

Durante un’ispezione, le autorità hanno chiuso un centro massaggi e comminato una multa a causa di irregolarità. Sono state riscontrate violazioni riguardanti la sicurezza sui luoghi di lavoro e la presenza di lavoratrici non regolarmente assunte. L’attività era operativa senza rispettare le norme previste dalla legge, con lavoratrici impiegate in modo irregolare. La chiusura è stata disposta in seguito ai controlli effettuati sul territorio.

"Violazioni della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e salute" e "presenza di lavoratrici in nero". Sono diverse le criticità riscontrate dai carabinieri in un centro massaggi a Pavia, con l’ispezione terminata con "l’erogazione di sanzioni amministrative e penali pari a 50.000 euro", "la sospensione dell’attività imprenditoriale" e "la denuncia alla Procura della Repubblica di Pavia" nei confronti del titolare. Gli esiti del controllo straordinario del territorio sono stati resi noti ieri, con comunicato stampa diramato dall’Arma. Uno dei servizi concordati in sede di Comitato provinciale per l’ordine e sicurezza pubblica in Prefettura.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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