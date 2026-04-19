A Pavia, un centro massaggi è stato chiuso e sanzionato dopo un'ispezione. Il titolare è stato denunciato alla Procura della Repubblica e sono state applicate sanzioni amministrative e penali per circa 50 mila euro. Durante le verifiche sono state riscontrate irregolarità e presenza di lavoratrici in nero. La chiusura dell’attività è stata decisa in seguito ai controlli effettuati sul posto.

Pavia, 19 aprile 2026 - Al termine dell'ispezione il titolare del centro massaggi è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Pavia, con sospensione dell'attività imprenditoriale e sanzioni amministrative e penali per un totale di circa 50mila euro. Controllo straordinario del territorio. È l'esito di un servizio di controllo straordinario del territorio, c oncordato in sede di Comitato provinciale per l'ordine e sicurezza pubblica in Prefettura, che ha visto impiegati i carabinieri di Pavia, insieme ai militari del Nil (Nucleo ispettorato del lavoro) e del Nas (Nucleo antisofisticazioni e sanità) di Cremona. Violazioni accertate. La denuncia, in stato di libertà, è scattata per violazioni della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e sulla salute dei lavoratori.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pavia, irregolarità e lavoratrici in nero: centro massaggi chiuso e multato

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