Teate nel Seicento successo per la conferenza alla Biblioteca Bonincontro

Venerdì 20 febbraio, la Biblioteca Bonincontro di Chieti ha ospitato una conferenza dedicata a “Teate nel Seicento”, organizzata dalla Comunità MASCI Chieti 1. La discussione ha approfondito le trasformazioni sociali e culturali della città in quel periodo, attirando un pubblico interessato alla storia locale. Il relatore ha illustrato documenti d’epoca e fotografie d’archivio, offrendo uno sguardo dettagliato sulla vita quotidiana dell’epoca. La partecipazione ha confermato l’interesse per le radici storiche di Chieti.

Relatore dell'incontro è stato il professor Giuseppe Mrozek, associato di Storia Moderna dell'ateneo d'Annunzio, introdotto e moderato da Aurelio Bigi Si è svolta venerdì 20 febbraio, presso la Biblioteca Bonincontro di Chieti, la conferenza dedicata a "Teate nel Seicento", nuovo appuntamento del ciclo di incontri sulla storia cittadina promosso dalla Comunità MASCI Chieti 1 (Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani), in collaborazione con il Dipartimento di Lettere, Arti e Storia Sociale dell'Università "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara, diretto dal professor Stefano Trinchese. Relatore dell'incontro è stato il professor Giuseppe Mrozek, associato di Storia Moderna dell'ateneo d'Annunzio, introdotto e moderato da Aurelio Bigi.