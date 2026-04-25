Pienza, città nota per il suo centro storico rinascimentale, conserva ancora oggi l’urbanistica ideata durante il periodo di Pio II. Oltre all’architettura, la località è famosa per la produzione di Pecorino, un formaggio tipico che viene ancora oggi realizzato secondo le tradizioni antiche. La combinazione tra patrimonio architettonico e produzione casearia rappresenta un elemento distintivo di questa destinazione.

? Cosa sapere Pienza conserva l'urbanistica rinascimentale di Pio II e la produzione di Pecorino locale.. Il sito UNESCO della Val d'Orcia tutela l'ecosistema dei pascoli per la razza sarda.. Pienza, borgo patrimonio UNESCO dal 1996, custodisce l’eredità della città ideale del Rinascimento e il segreto del Pecorino più antico della tradizione. Il centro storico di questa località, che conta duemila abitanti, deve la sua struttura urbanistica alla visione di Pio II, il Papa Piccolomini nato nel 1405. La bellezza del luogo è riconosciuta anche dalla bandiera arancione assegnata dal Touring Club, oltre al riconoscimento della Val d’Orcia come sito protetto dall’UNESCO a partire dal 2004.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pienza: tra l’architettura del Rinascimento e il gusto del Pecorino

Pienza: La Città Ideale del Rinascimento e il Suo Pecorino Leggendario. @RELoSaiChe

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