L'intervista di Federica Brignone a Belve, prevista per questa settimana, non sarà trasmessa. La notizia era circolata già da alcune settimane tra le fonti vicine alla produzione. La motivazione ufficiale non è stata ancora comunicata, e al momento non sono stati forniti dettagli sui motivi che hanno portato all'annullamento. La decisione ha suscitato curiosità tra gli appassionati e i media del settore.

L'intervista di Belve a Federica Brignone non andrà in onda. La notizia era già sulla bocca dei ben informati settimane fa. Ora però emergono nuovi dettagli. In particolare sul motivo per cui, in accordo con il programma di Rai 2, la campionessa di sci abbia deciso di far saltare la puntata. Il motivo? Stando a quanto fatto emergere da Chi, da Brignone sarebbe arrivata dopo la fine dell'intervista una richiesta di tagli, che non era stata accolta dalla conduttrice Francesca Fagnani e dalla produzione. Risultato? Stop alla messa in onda. ge:kolumbus:liberoquotidiano:47365635 "I passaggi meno graditi riguarderebbero la sua storica rivale Sofia Goggia, in particolare le domande sulla collega con cui in questi anni non sono mancate tensioni", scrive il settimanale senza però dare ulteriori spiegazioni.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Federica Brignone, intervista saltata a Belve: una bomba, c'entra Sofia Goggia

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