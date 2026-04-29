Nella capitale italiana, si torna a discutere di un possibile stop alla riforma di Roma Capitale. La vicenda riguarda un tentativo di modificare la Costituzione e di definire un regime giuridico specifico per la città, ma le ultime notizie segnalano che anche questo tentativo sembra destinato a fallire. La questione coinvolge diverse forze politiche e si inserisce in un dibattito più ampio sul ruolo dell’amministrazione comunale e delle scelte legislative.

Roma Capitale resta al palo: il Pd si astiene su una riforma che aveva contribuito a scrivere, facendo saltare il banco delle intese. Una mossa che sa di tattica elettorale e che espone la frattura tra strategia nazionale e governo locale. Nel mezzo, le esigenze (ancora inevase) della città. L’opinione di Alessandro Sterpa, costituzionalista e professore all’Università della Tuscia Ci risiamo. Anche l’ultimo tentativo di riformare la Costituzione e di attuare con norme ad hoc il regime giuridico di Roma Capitale a quanto pare è destinato a saltare. Un testo di riforma costituzionale condiviso in Commissione da Regione, Comune e Governo, con l’assenso delle opposizioni, viene fermato dalla incredibile decisione di astensione del Pd in aula.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Stop alla riforma di Roma Capitale. Un ottimo sindaco e la cattiva politica. La “sentenza” di Sterpa

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