La Camera ha approvato con un primo voto favorevole la riforma costituzionale che attribuisce maggiori poteri a Roma Capitale. Il Partito Democratico si è astenuto durante la votazione, mentre il presidente del Consiglio ha commentato criticamente, affermando che sono stati violati alcuni accordi. La riforma ora passa all’esame del Senato per ulteriori passaggi.

Primo via libera dell’Aula della Camera alla riforma costituzionale che aumenta i poteri di Roma Capitale. Il provvedimento modifica l’articolo 114 della Costituzione inserendo Roma tra i livelli di governo di cui si compone la Repubblica, con autonomia amministrativa e finanziaria, e stabilendo le materie di competenza legislativa del nuovo ente (trasporto pubblico locale, polizia amministrativa locale, governo del territorio, commercio, valorizzazione dei beni culturali e ambientali, promozione e organizzazione di attività culturali, turismo, artigianato, servizi e politiche sociali, edilizia residenziale pubblica). Il disegno di legge, presentato lo scorso anno dal governo, è stato approvato con 159 sì, 33 no e 55 astenuti.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Primo ok alla Camera alla riforma che aumenta i poteri di Roma Capitale. Pd astenuto, Meloni accusa: “Violati i patti”

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