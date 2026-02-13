Stop alla carta d' identità cartacea | a Foggia open day per il rilascio di quella elettronica

A Foggia, il Comune organizza un open day per il rilascio delle nuove carte d’identità elettroniche, dopo che il Governo ha deciso di abolire la versione cartacea dal 3 agosto 2026. La scelta nasce dall’obiettivo di facilitare i cittadini nel passaggio alle nuove versioni digitali, che saranno obbligatorie anche per i documenti in scadenza. Nel centro città, si può già prenotare l’appuntamento e ricevere assistenza per il passaggio al nuovo formato, che include un microchip e una firma digitale.

Il Comune di Foggia ha programmato una prima giornata di apertura straordinaria, sabato 21 febbraio dalle ore 8.30 alle ore 12.30, dell'Ufficio Anagrafe dedicata esclusivamente alla sostituzione di detta carta con quella elettronica Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida, indipendentemente dalla data di scadenza, come previsto dal Regolamento U.E. n. 11572019. Per facilitare i cittadini possessori ancora di carta d'identità in formato cartaceo, il Comune di Foggia ha programmato una prima giornata di apertura straordinaria, sabato 21 febbraio dalle ore 8.30 alle ore 12.