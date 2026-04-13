Computer vietati in Francia | le università tornano a carta e penna perché scrivere a mano favorisce l’apprendimento e la memorizzazione a lungo termine

In alcune università francesi è stato deciso di vietare l’uso dei computer durante le lezioni. Gli studenti sono invitati a tornare a scrivere a mano, utilizzando quaderni e penne. La scelta mira a favorire l’apprendimento e la memorizzazione a lungo termine, portando a un cambiamento nelle modalità di insegnamento e studio. La decisione coinvolge diverse istituzioni accademiche nel paese.

In diverse università della Francia si sta assistendo a un vero e proprio ritorno al passato. Gli atenei stanno vietando l'uso dei computer durante le lezioni, invitando gli iscritti a riscoprire i tradizionali quaderni e le vecchie penne. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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