La settimana della scrittura a mano ogni anno dal 15-21 gennaio Cosa dovranno fare le scuole
La proposta di legge AC 758, che istituisce la settimana nazionale della scrittura a mano, è stata presentata questa settimana. La decisione nasce dal bisogno di incentivare l’uso del penna e del foglio tra studenti e insegnanti. Durante questa settimana, le scuole sono invitate a organizzare attività pratiche e laboratori per riscoprire l’importanza della scrittura manuale. L’obiettivo è promuovere la manualità e il valore della scrittura tradizionale nelle scuole di tutta Italia. La data scelta è dal 15 al 21 gennaio di ogni anno.
Invia di approvazione la proposta di legge AC 758, recante l'"Istituzione della settimana nazionale della scrittura a mano". Il provvedimento passa ora all'esame del Senato. Lo si legge nel dossier del Servizio Studi della Camera ( Provvedimento. Istituzione della settimana nazionale della scrittura a mano ). Ce lo comunica l'AGI (Associazione Grafologica Italiana)
Giornata nazionale della scrittura a mano, il 23 gennaio di ogni anno. Arriva il via libera in Commissione Cultura. Cosa dovranno fare le scuoleLa VII Commissione Cultura della Camera ha approvato la proposta di legge n.
Settimana della scrittura a mano: gli incontri nelle scuole di Pescara e d’AbruzzoDal 23 gennaio si celebra la Giornata mondiale della scrittura a mano, occasione per riflettere sull'importanza di questa forma di comunicazione.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: La Settimana in Commissione Cultura alla Camera: Nuove Proposte tra Scrittura a Mano, Cinema, Lingue Regionali e Tutela del Patrimonio; Come usare l’Intelligenza Artificiale in classe per la scrittura creativa; Festival della Scrittura nell’Istituto Comprensivo di San Valentino-Scafa; Dalla scrittura, alla stampa, fino all'intelligenza artificiale: l'evoluzione delle tecnologie che hanno cambiato la nostra comprensione del mondo.
SETTIMANA SCRITTURA A MANO, FEDERAZIONE CARTA GRAFICA ESPRIME SODDISFAZIONE (2)Milano ,13 feb - La Federazione ribadisce la propria missione: far emergere l’importanza della lettura e della scrittura su carta quali attività indispensabili e non sostituibili per la corretta forma ... 9colonne.it
