La settimana della scrittura a mano ogni anno dal 15-21 gennaio Cosa dovranno fare le scuole

La proposta di legge AC 758, che istituisce la settimana nazionale della scrittura a mano, è stata presentata questa settimana. La decisione nasce dal bisogno di incentivare l’uso del penna e del foglio tra studenti e insegnanti. Durante questa settimana, le scuole sono invitate a organizzare attività pratiche e laboratori per riscoprire l’importanza della scrittura manuale. L’obiettivo è promuovere la manualità e il valore della scrittura tradizionale nelle scuole di tutta Italia. La data scelta è dal 15 al 21 gennaio di ogni anno.