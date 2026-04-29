Stones Juve pista tutt’altro che da scartare | gli agenti lo hanno proposto stuzzica soprattutto per la duttilità Tutti i dettagli

La Juventus sta prendendo in considerazione l’ipotesi di acquistare un difensore proposto dagli agenti del Manchester City. Si tratta di un giocatore che può ricoprire più ruoli in difesa, grazie alla sua versatilità. La dirigenza sta valutando attentamente questa possibilità, mentre la trattativa si sviluppa tra incontri e offerte ufficiali. La decisione finale dipenderà dai dettagli delle prossime settimane.

di Luca Fioretti Stones Juve, la dirigenza valuta il difensore in uscita dal Manchester City e offerto dagli agenti per puntellare la retroguardia. Il mercato estivo dei difensori si infiamma improvvisamente con una clamorosa e inaspettata notizia proveniente direttamente dall’Inghilterra. Secondo quanto riportato questa mattina dalle autorevoli colonne del Corriere dello Sport, John Stones saluterà definitivamente il Manchester City al termine della stagione in corso. L’avventura del ragazzo è giunta ai titoli di coda e il suo entourage si sta muovendo per trovare una prestigiosa sistemazione estiva. Proprio nei giorni scorsi, i procuratori hanno bussato con insistenza alle porte della Serie A, proponendo ufficialmente il giocatore sia alla Juventus che al rivale Milan, accendendo un possibile e affascinante duello di mercato.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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