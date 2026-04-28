Stones alla Juve il difensore inglese lascerà il Manchester City a parametro zero Cosa filtra adesso sul suo futuro

Il difensore inglese, attualmente in forza al Manchester City, lascerà il club a parametro zero al termine dell’annata. La sua partenza è stata confermata e si parla di un possibile trasferimento alla Juventus. Nessuna cifra sarà versata per il trasferimento, dato che il contratto scadrà e non verrà rinnovato. Le trattative per il suo futuro sono ancora in corso e non ci sono conferme ufficiali.

di Angelo Ciarletta Stones alla Juve, il centrale inglese lascerà il Manchester City a titolo gratuito al termine della stagione. Cosa filtra ora sul suo futuro. La Juve osserva con estremo interesse le evoluzioni del mercato internazionale, pronte a cogliere opportunità uniche per rinforzare il reparto arretrato. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, è arrivata l’ufficialità: John Stones lascerà il Manchester City a giugno come parametro zero. CALCIOMERCATO JUVE LIVE Il centrale inglese è pronto a iniziare un nuovo capitolo della sua carriera dopo anni di successi in Premier League. Per la dirigenza bianconera, assicurarsi un profilo di tale caratura senza pagare il costo del cartellino rappresenterebbe un’operazione strategica di altissimo livello.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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