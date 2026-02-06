Sommer svela a sorpresa | Futuro? Nelle prossime settimane incontro con l’Inter Le dichiarazioni

Sommer sorprende tutti annunciando che nelle prossime settimane incontrerà l’Inter. Il portiere ha rotto gli schemi con questa dichiarazione, lasciando i tifosi interisti speranzosi. Mentre il Meazza si prepara per le Olimpiadi invernali, la sua voce mette in allarme i vertici nerazzurri: ci sarà un futuro da giocatore dell’Inter? Nessuno si aspettava questa indiscrezione, che potrebbe cambiare gli equilibri già nelle prossime settimane.

Sommer rompe il silenzio e annuncia che nelle prossime settimane incontrerà i dirigenti dell’Inter per parlare del suo futuro.

Bonanni analizza il momento dell'Inter dopo la vittoria a Marassi, sottolineando il potenziale della squadra di allungare in classifica.

