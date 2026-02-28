Stipendio marzo 2026 docenti e ATA | importo visibile su NoiPA

Da oggi, nell'area riservata di NoiPA, i docenti e il personale ATA a tempo indeterminato o determinato fino al 30 giugno o 31 agosto 2026 possono consultare l'importo dello stipendio di marzo 2026. Questa novità riguarda tutte le categorie di lavoratori in servizio e permette di verificare facilmente l'importo previsto per il mese in corso.

