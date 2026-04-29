Stipendi non pagati all’Eurocast di Gorlago scatta la mobilitazione dei 40 dipendenti | due ore di sit in davanti ai cancelli

I 40 dipendenti dell’Eurocast di Gorlago hanno deciso di manifestare davanti ai cancelli dell’azienda, protestando per il mancato pagamento degli stipendi. La mobilitazione è iniziata con un sit-in di due ore, che ha coinvolto il personale davanti all’ingresso della fabbrica. L’azienda, attiva nella produzione di film plastici per uso domestico e industriale, si trova ora al centro di un’attenzione crescente a causa della situazione salariale dei lavoratori.

Gorlago (Bergamo), 29 aprile 2026 – La tensione sale ai cancelli della Eurocast di Gorlago, in provincia di Bergamo, azienda specializzata nella produzione di film plastico per uso domestico e industriale. La Filctem Cgili di Bergamo e la rappresentanza sindacale interna hanno proclamato ufficialmente lo stato di agitazione per i circa 40 dipendenti dello stabilimento, che da due mesi non ricevono lo stipendio. La prima iniziativa di mobilitazione è fissata per domani, giovedì 30 aprile, con un presidio di due ore, dalle 15 alle 17, davanti ai cancelli di via Molinara. Situazione finanziaria critica . La crisi non sembra legata alla capacità produttiva, storicamente riconosciuta per qualità e serietà, ma a difficoltà finanziarie che si trascinano da oltre due anni.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Stipendi non pagati, all’Eurocast di Gorlago scatta la mobilitazione dei 40 dipendenti: due ore di sit in davanti ai cancelli Notizie correlate Manifesti mortuari e sit-in davanti ai cancelli, i genitori di una scuola a Napoli denunciano la paralisi gestionale e chiedono l’intervento dell’USR CampaniaIn mattinata un gruppo di genitori di una scuoal di Napoli ha organizzato un sit-in di protesta davanti ai cancelli del plesso, tenendo i propri... Fim Cisl Bari - Ac Boilers da questa mattina mobilitazione davanti ai cancelli a oltranzaDa questa mattina mobilitazione ad oltranza in tutte le società del gruppo presenti nel sito, con presidio permanente davanti ai cancelli.