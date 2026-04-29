Negli ultimi quattro anni, le retribuzioni reali in Italia sono diminuite del 7,8%, secondo i dati pubblicati dall’Istat. Dal 2021 al 2025 si registra una diminuzione costante che mette in discussione le dichiarazioni ufficiali del Governo. La riduzione interessa diverse categorie di lavoratori e si riflette sulle retribuzioni medie percepite nel paese, evidenziando un trend negativo nel mercato del lavoro.

? Cosa sapere I dati Istat registrano un calo del 7,8% delle retribuzioni reali in Italia tra 2021 e 2025.. Il settore dei servizi privati subisce una contrazione salariale del 9,4% secondo le rilevazioni.. Le retribuzioni reali in Italia hanno subito una contrazione del 7,8% tra il primo trimestre del 2021 e il quarto trimestre del 2025, secondo i dati Istat che smentiscono le recenti rassicurazioni fornite da Giorgia Meloni e Marina Calderone sul recupero del potere d’acquisto. Mentre nei corridoi dei ministeri si parla di una ripresa consolidata, la realtà che emerge dai calcoli dell’istituto di statistica descrive un quadro molto più amaro lavora.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Stipendi in picchiata: il calo del 7,8% che smentisce il Governo

Notizie correlate

Cpr in Albania, picco di 90 migranti a Gjader: il monitoraggio che smentisce il modello del governoCpr in Albania, 90 trattenuti nel centro di Gjader mentre pendono i rinvii alla Corte Ue: trasferimenti in aumento e rimpatri minimi Novanta persone...

Leggi anche: Piccoli Comuni, nodo personale e stipendi: il governo promette il recupero del gap