Cpr in Albania picco di 90 migranti a Gjader | il monitoraggio che smentisce il modello del governo

A Gjader, in Albania, si registra il numero più alto di migranti rinchiusi nel centro di detenzione, con 90 persone presenti. La cifra rappresenta un aumento rispetto ai dati precedenti e fa discutere sul funzionamento e sulla gestione delle strutture di detenzione in regione. La situazione si mantiene sotto stretta osservazione, mentre si attendono eventuali sviluppi o risposte ufficiali.

Cpr in Albania, 90 trattenuti nel centro di Gjader mentre pendono i rinvii alla Corte Ue: trasferimenti in aumento e rimpatri minimi Novanta persone recluse a Gjader. È il numero più alto dall’apertura del centro nell’ottobre 2024. A certificarlo è il monitoraggio del Tavolo Asilo e Immigrazione del 23 e 24 febbraio 2026, condotto con la deputata Rachele Scarpa del Partito democratico: due trasferimenti nelle ultime settimane, circa 35 persone per volta, prelevate dai Cpr italiani e portate oltre l’Adriatico. Per dieci mesi la struttura aveva funzionato con presenze medie attorno alle venti unità. Oggi il picco. L’accelerazione arriva mentre pendono due rinvii pregiudiziali davanti alla Corte di Giustizia dell’Unione europea, uno dei quali investe la legittimità stessa del protocollo Italia-Albania. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Il Cpr in Albania verso la capienza massima, arrivati 60 migranti in una settimana. Scarpa (Pd): «Alcuni lavorano in Italia da 10 anni»L'ispezione parlamentare oggi a Gjader, tra migranti provenienti dall'Iran o da paesi senza accordi con l'Italia, la difficile prospettiva del rimpatrio L'articolo Il Cpr in Albania verso la capienza ... msn.com

