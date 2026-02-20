Piccoli Comuni nodo personale e stipendi | il governo promette il recupero del gap

Il governo interviene per affrontare le differenze negli stipendi e nel personale dei piccoli Comuni, dove molti amministratori segnalano carenze di risorse e servizi. La questione si è acuita negli ultimi mesi, quando alcuni sindaci hanno denunciato ritardi nelle assunzioni e tagli ai fondi. La proposta prevede aumenti di budget e un piano di investimenti specifici per le aree più isolate. La sfida rimane quella di ridurre le disparità tra territori.

L'impegno di Anci per un due giorni di confronto a Roma tra oltre 1.700 sindaci: focus su spopolamento, servizi ai cittadini, capacità di spesa e divario retributivo Rivendicare il ruolo dei piccoli Comuni ed elaborare soluzioni che rafforzino l'eguaglianza dei diritti: non possono esistere cittadini con minori tutele solo perché residenti in aree interne o in centri di piccole dimensioni. Questi i temi al centro degli "Stati Generali dei Piccoli Comuni", tenutisi il 19 e 20 febbraio 2026 al convention center "La Nuvola" di Roma.