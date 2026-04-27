Stiller Juventus folta concorrenza sul mediano per l’estate Ecco cosa pensa il tedesco dei bianconeri

Il centrocampista dello Stoccarda è al centro di un interesse crescente da parte della Juventus, che sta valutando possibili acquisti per la prossima sessione di mercato estivo. La squadra tedesca si trova a fare i conti con diverse offerte da parte di vari club europei, rendendo la trattativa ancora più complessa. Stiller, attualmente in forza alla formazione di Bundesliga, è uno dei nomi più caldi tra i possibili rinforzi per il reparto mediano.

di Angelo Ciarletta Stiller Juventus, folta concorrenza sul centrocampista dello Stoccarda per l’estate. Ecco che cosa pensa il tedesco della Vecchia Signora. La Juve lavora per rinforzare la mediana, cercando un profilo capace di dettare i ritmi della manovra. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’allenatore Luciano Spalletti vorrebbe un uomo d’ordine simile a Stanislav Lobotka. MERCATO JUVE LIVE Data l’impossibilità di arrivare al giocatore del Napoli, i bianconeri hanno virato con decisione su Angelo Stiller. Il talento dello Stoccarda ha ricevuto l’approvazione di Toni Kroos, che lo aveva suggerito persino al Real Madrid. Nonostante la concorrenza dei club di Premier League, il corteggiamento della squadra piemontese non lascia indifferente il mediano tedesco, pronto a valutare un futuro in Italia.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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