Steve Maslow muore a 81 anni Come fonico ha vinto tre Premi Oscar come quello per ‘I predatori dell’arca perduta’

Steve Maslow, tecnico del missaggio audio, è deceduto all’età di 81 anni. Durante la sua carriera di circa cinquant’anni ha ricevuto tre premi Oscar, uno per il film “I predatori dell’arca perduta” e altri per “L’Impero colpisce ancora” e “Speed”. Ha inoltre ottenuto quattro nomination in totale. La sua attività ha riguardato principalmente il settore del doppiaggio e del missaggio sonoro per il cinema.

Steve Maslow, storico tecnico del missaggio audio, vincitore di premi Oscar per ” L’Impero colpisce ancora”, “I predatori dell’arca perduta” e “Speed”, e con altre quattro nomination in carriera durante una prolifica carriera durata mezzo secolo, è morto all’età di 81 anni. La Cinema Audio Society ha confermato a Deadline che Maslow è morto il 27 aprile a causa di un cancro a West Hills, in California. Una carriera pluripremiata. Oltre ai suoi due premi Oscar consecutivi per il sequel di Star Wars del 1980, il film di Indiana Jones del 1981 e il film d’azione con Keanu Reeves e Sandra Bullock del 1994, Maslow ha ottenuto nomination per Dune (1984), Waterworld (1995), Twister (1996) e U-571 (2000).🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Steve Maslow muore a 81 anni. Come fonico ha vinto tre Premi Oscar, come quello per ‘I predatori dell’arca perduta’ Notizie correlate Leggi anche: Oscar 2026, i vincitori: chi ha vinto i prestigiosi premi del cinema Non solo “Una battaglia dopo l’altra”: chi ha vinto agli Oscar 2026. Tutti i premi assegnatiAlla 98ª cerimonia degli Academy Awards, tenutasi nella notte tra il 15 e il 16 marzo 2026 al Dolby Theatre di Los Angeles, Una battaglia dopo...