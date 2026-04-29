Stellantis a Cassino | l’attacco del PD per fermare il rischio crisi

Il Partito Democratico ha presentato un'interpellanza urgente alla Camera riguardo allo stabilimento Stellantis di Cassino. La richiesta mira a ottenere chiarimenti e a prevenire eventuali ripercussioni sulla situazione occupazionale e produttiva dell’impianto. La questione è stata sollevata in seguito alle preoccupazioni riguardanti possibili rischi di crisi per lo stabilimento. La mossa si inserisce in un quadro di attenzione sulla sorte dell’impianto e sulle sue prospettive future.

? Cosa sapere Il PD deposita interpellanza urgente alla Camera per lo stabilimento Stellantis di Cassino.. Il nuovo piano industriale aziendale sarà presentato il 21 maggio prossimo.. Schlein, Braga e Peluffo portano la questione Stellantis a Roma: il gruppo del Partito Democratico ha depositato una formale interpellanza urgente alla Camera per frenare la desertificazione produttiva che minaccia il Frusinate. La battaglia politica per salvare l’economia di Cassino si è ufficialmente spostata tra i banchi della Camera dei Deputati. Attraverso un documento istituzionale che vede come firmataria principale la Segretaria nazionale Schlein, insieme alla Capogruppo Braga e al Vicepresidente della Commissione Attività Prodive Peluffo, i parlamentari dem hanno chiesto al Governo un intervento immediato e coordinato.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Stellantis a Cassino: l’attacco del PD per fermare il rischio crisi Notizie correlate Crisi Stellantis a Cassino, il PD interroga il Governo: "Evitare la desertificazione dell'indotto, serve un tavolo urgente"Il futuro dello stabilimento Stellantis di Cassino e della sua filiera produttiva approda in Parlamento. Allarme Stellantis a Cassino, il Pd al fianco dei lavoratori nello sciopero del 20 marzoMigliorelli: "La pretesa di garanzie definitive sul futuro del sito produttivo e sullo sblocco degli investimenti necessari a tutelare i volumi di... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Stellantis valuta la cessione (o cogestione) di 3 impianti a Cassino, Rennes e Madrid. L'azienda: No comment, normale dialogo; Stellantis, a Cassino zero giorni lavorati ad aprile: rischio licenziamenti; Stellantis valuta di vendere Cassino ai cinesi di Dongfeng. Trattative anche per le fabbriche di Rennes e Madrid; Cassino nei piani di Dongfeng: Stellantis apre ai cinesi per salvare gli impianti. Stellantis Cassino, ore decisive per oltre 60 lavoratori: al MIMIT si gioca il futuro dell’indottoÈ una giornata cruciale per oltre sessanta lavoratori dell’indotto dello stabilimento Stellantis di Cassino, impiegati nelle attività di movimentazione delle auto presso lo stabilimento di Piedimonte ... clubalfa.it Stellantis, il Pd incalza il governo su Cassino: interpellanza al ministro Urso in vista del piano FilosaIl Pd presenta un’interpellanza urgente al ministro delle Imprese sulla crisi dello stabilimento Stellantis di Cassino: vuole risposte su prospettive produttive e occupazionali del sito ... milanofinanza.it Nel 2025, la casa cinese (di cui Stellantis detiene il 20 per cento) ha consegnato oltre 600.000 veicoli e prepara “Una nuova risposta al mondo" - facebook.com facebook Stellantis, il piano industriale per il rilancio: ecco i marchi su cui punterà x.com