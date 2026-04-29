Nelle ultime settimane, Forza Italia ha deciso di sostituire entrambi i capigruppo parlamentari. Stefania Craxi ha affermato che la nuova linea del partito punta a un approccio più liberale e riformista. Durante un’intervista, ha anche commentato la posizione dei Berlusconi, sottolineando una visione morale condivisa tra i membri del partito. La riorganizzazione ha coinvolto vari livelli della rappresentanza politica del partito.

Roma, 29 aprile 2026 – In poche settimane Forza Italia ha cambiato entrambi i capigruppo parlamentari. È il segnale di una svolta? “Nulla di traumatico così come è stato raccontato. Gli avvicendamenti alla guida dei gruppi parlamentari sono da sempre parte delle dinamiche politiche. Ma sarebbe ingenuo pensare che tutto questo avvenga in modo neutro. Ogni passaggio di testimone porta con sé un messaggio”. È un punto fermo di cambiamento, quello che indica Stefania Craxi, nella sua prima intervista sul futuro del partito da quando è alla guida del gruppo “azzurro” del Senato. E qual è il messaggio della sua elezione al Senato e quella di Enrico Costa alla Camera? “C’è la volontà di tutti di imprimere una spinta nuova, di rafforzare Forza Italia e di ridefinirne con maggiore nettezza il profilo identitario in senso più liberale e riformista.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Stefania Craxi e la nuova Forza Italia: “Un’agenda più liberale e riformista. Marina e Pier Silvio Berlusconi? Moralmente le tessere uno e due”

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