Il 29 settembre 2017, un venerdì, Stefania Benedetti ha subito un infortunio sul lavoro. Da allora ha attraversato un percorso difficile, che l’ha portata a tornare a parlare di sicurezza sul lavoro. Ora, dopo anni di esperienze e difficoltà, ha deciso di tenere lezioni per sensibilizzare sulla prevenzione degli incidenti. La sua storia è diventata un esempio di come si possa ripartire dopo un incidente grave.

"Ilmio infortunio sul lavoro risale al 29 settembre 2017, un venerdì". Stefania Benedetti è un imprenditrice, titolare, insieme al fratello, dell’azienda metalmeccanica di famiglia che ha sede a Montecosaro, in provincia di Macerata, ed è presidente regionale di Anmil, l’Associazione nazionale lavoratori mutilati e invalidi del lavoro. Ci racconta quel 29 settembre del 2017? "La particolarità in questa storia è la casualità, anche se quanto accaduto è stato il risultato di un’azione volontaria". Ci spiega meglio? "Come datore di lavoro avevo deciso di riservare il venerdì pomeriggio ai miei figli, Invece quel giorno sono rientrata in azienda...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Stefania, all’inferno e ritorno: "Ora faccio lezioni di sicurezza"

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