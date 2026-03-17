Raid israeliano su Teheran Katz | Abbiamo eliminato il capo della sicurezza Larijani e il comandante Soleimani ora sono all' inferno

Un raid israeliano ha colpito Teheran, con fonti che riferiscono di aver eliminato il capo della sicurezza Larijani e il comandante Soleimani. Teheran ha risposto bloccando lo stretto di Hormuz per impedire i rifornimenti alle basi statunitensi. L’Onu ha espresso preoccupazione per le azioni di Israele, senza ulteriori dettagli ufficiali sulla situazione. La tensione tra le parti si mantiene alta.